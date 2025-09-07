Мощные взрывы в России: Генштаб подтвердил поражение ключевых объектов

Рубрики
Slava Kot
В ночь на 7 сентября на территории России раздалась серия взрывов. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, атаки беспилотников и ракетных подразделений ВСУ были направлены на стратегические объекты, снабжающие армию РФ топливом и боеприпасами.
Атака по России. Фото из открытых источников
По официальной информации, ВСУ поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в Брянской области. Она входит в состав магистрального нефтепровода "Стальная лошадь", через который ежегодно прокачивается более 10 миллионов тонн нефтепродуктов.
После многочисленных попаданий в районе насосной станции и резервуарного парка возник пожар. Этот объект имеет стратегическое значение для обеспечения топливом русских воинских частей.
Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Предприятие перерабатывает более 6 млн. тонн нефти в год и активно задействовано в обеспечении российской армии. Зафиксированы взрывы и пожар, последствия поражения уточняются.
Также подтверждено попадание по местам дислокации российских военных и складам материально-технического обеспечения в Курской области. Детали поражения еще проверяются.
