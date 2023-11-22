Морские дроны в Крыму ликвидировали командира российского десантного катера

10 ноября украинские морские дроны ликвидировали командира десантного катера РФ проекта 11770 года "Серна" Дениса Никитина. Похороны российского оккупанта прошли 20 ноября. Соответствующие некрологи появились в соцсетях .

Денис Никитин (фото из открытых источников)

В российских некрологах говорится, что старший мичман ВМФ РФ Денис Никитин был похоронен в Новороссийске. На сайте "Черноморского окружного казачьего общества" отметили, что он погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма в ночь на 10 ноября. Именно тогда ВСУ ударили по два российских десантных катера проектов 1176 .

Стало известно, что ликвидированный русский оккупант родился 18 февраля 1981 в городе Ужуре Красноярского края. Там он был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания школы мичманов Никитин служил на разных должностях Новороссийской военно-морской базы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали известного российского режиссера , ушедшего убивать украинцев. Известный в России режиссер Александр Сапрунов стал в ряды российских военных еще как только началось полномасштабное вторжение захватчиков в Украину. Он воевал вместе с оккупантами и был убежден, что уже скоро вернется в родительский дом, но этому не суждено было осуществиться.

В понедельник, 6 ноября, сообщили о его гибели. Как это случилось и на каком направлении — не сообщают, российские коллеги погибшего художника даже оплакали его. О потере Александра Сапрунова они высказываются как о великом горе. Но ежедневные потери многих жителей Украины их не слишком волнуют.

