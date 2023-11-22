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Морские дроны в Крыму ликвидировали командира российского десантного катера

Дениса Никитина ликвидировали в результате атаки ВСУ 10 ноября

сегодня, 17:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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10 ноября украинские морские дроны ликвидировали командира десантного катера РФ проекта 11770 года "Серна" Дениса Никитина. Похороны российского оккупанта прошли 20 ноября. Соответствующие некрологи появились в соцсетях .

Морские дроны в Крыму ликвидировали командира российского десантного катера

Денис Никитин (фото из открытых источников)

В российских некрологах говорится, что старший мичман ВМФ РФ Денис Никитин был похоронен в Новороссийске. На сайте "Черноморского окружного казачьего общества" отметили, что он погиб в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма в ночь на 10 ноября. Именно тогда ВСУ ударили по два российских десантных катера проектов 1176 .


Стало известно, что ликвидированный русский оккупант родился 18 февраля 1981 в городе Ужуре Красноярского края. Там он был призван на срочную службу в Черноморском флоте. После окончания школы мичманов Никитин служил на разных должностях Новороссийской военно-морской базы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали известного российского режиссера , ушедшего убивать украинцев. Известный в России режиссер Александр Сапрунов стал в ряды российских военных еще как только началось полномасштабное вторжение захватчиков в Украину. Он воевал вместе с оккупантами и был убежден, что уже скоро вернется в родительский дом, но этому не суждено было осуществиться.

В понедельник, 6 ноября, сообщили о его гибели. Как это случилось и на каком направлении — не сообщают, российские коллеги погибшего художника даже оплакали его. О потере Александра Сапрунова они высказываются как о великом горе. Но ежедневные потери многих жителей Украины их не слишком волнуют.
 



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Источник: https://twitter.com/666_mancer/status/1727230371446604246?t=DxIWrgxdO8C8zZyBtnpFeg&s=19
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