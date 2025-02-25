Молодые мужчины собираются массово выезжать из Украины: что их на это толкает

Больше о возможности переезда за границу задумываются жители Закарпатской и Черновицкой областей, а также Киев. Зато жители Херсонской, Сумской, Львовской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Ивано-Франковской областей имеют меньше таких намерений.

Выезд мужчин за границу (фото из открытых источников)

Аналитический центр Rating Lab провел новое исследование, касающееся миграционных настроений среди украинцев.

За последние шесть месяцев 25% опрошенных часто думали о выезде за границу. Среди молодежи в возрасте 16-34 лет этот показатель составляет 40%, тогда как у пожилых людей – всего 6%. Мужчины в целом чаще думают об эмиграции, чем женщины, причем больше всего это выражено в возрастной категории 25-34 года – 51% из них планируют выезд или рассматривают такую возможность.

Исследование также выявило разницу в возможностях миграции. У молодых мужчин чаще есть экономические ресурсы для выезда, но сталкиваются с юридическими ограничениями. Женщины, напротив, имеют больше возможностей для пересечения границы, но могут столкнуться с финансовыми трудностями. Кроме того, мужчины чаще рассматривают переезд как постоянный. Самый высокий процент желающих остаться за границей навсегда наблюдается в возрастных группах 25-34 (27%) и 35-44 лет (19%).

Основные причины, побуждающие к миграции:

-Лучшие условия жизни за границей – 63%

-Военные риски – 60%

-Будущее детей – 43%

-трудоустройство – 36%

42% серьезно рассматривающих выезд активно откладывают деньги, треть изучает язык и собирает информацию о стране, а четверть уже занимается оформлением документов. В то же время те, кто лишь иногда задумывается о миграции, обычно не делают никаких подготовительных шагов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появился новый рейтинг доходов украинцев. В 2024 году экономический индекс остается отрицательным, однако наблюдается его незначительный рост по сравнению с 2023 годом. Это объясняется улучшением оценки доходов и возможностей в поиске работы. В то же время, общий индекс местного благополучия ухудшился по сравнению с предыдущим годом, снизившись с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до 3. Такая тенденция к уменьшению наблюдается в большинстве регионов страны.