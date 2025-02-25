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Молодые мужчины собираются массово выезжать из Украины: что их на это толкает

За последние шесть месяцев 25% респондентов часто думали о переезде за границу.

25 февраля 2025, 23:53
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Лиля Воробьева

Больше о возможности переезда за границу задумываются жители Закарпатской и Черновицкой областей, а также Киев. Зато жители Херсонской, Сумской, Львовской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Ивано-Франковской областей имеют меньше таких намерений.

Молодые мужчины собираются массово выезжать из Украины: что их на это толкает

Выезд мужчин за границу (фото из открытых источников)

Аналитический центр Rating Lab провел новое исследование, касающееся миграционных настроений среди украинцев.

За последние шесть месяцев 25% опрошенных часто думали о выезде за границу. Среди молодежи в возрасте 16-34 лет этот показатель составляет 40%, тогда как у пожилых людей – всего 6%. Мужчины в целом чаще думают об эмиграции, чем женщины, причем больше всего это выражено в возрастной категории 25-34 года – 51% из них планируют выезд или рассматривают такую возможность.

Исследование также выявило разницу в возможностях миграции. У молодых мужчин чаще есть экономические ресурсы для выезда, но сталкиваются с юридическими ограничениями. Женщины, напротив, имеют больше возможностей для пересечения границы, но могут столкнуться с финансовыми трудностями. Кроме того, мужчины чаще рассматривают переезд как постоянный. Самый высокий процент желающих остаться за границей навсегда наблюдается в возрастных группах 25-34 (27%) и 35-44 лет (19%).

Основные причины, побуждающие к миграции:

-Лучшие условия жизни за границей – 63%

-Военные риски – 60%

-Будущее детей – 43%

-трудоустройство – 36%

42% серьезно рассматривающих выезд активно откладывают деньги, треть изучает язык и собирает информацию о стране, а четверть уже занимается оформлением документов. В то же время те, кто лишь иногда задумывается о миграции, обычно не делают никаких подготовительных шагов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появился новый рейтинг доходов украинцев. В 2024 году экономический индекс остается отрицательным, однако наблюдается его незначительный рост по сравнению с 2023 годом. Это объясняется улучшением оценки доходов и возможностей в поиске работы. В то же время, общий индекс местного благополучия ухудшился по сравнению с предыдущим годом, снизившись с 0,08 до -0,01 по шкале от -3 до 3. Такая тенденция к уменьшению наблюдается в большинстве регионов страны.



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Источник: https://ratinglab.org/research/local-well-being-index-rating-ukrainian-regions-migration-attitudes-2024
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