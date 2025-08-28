"Молодежь массово убегает из Украины": что на самом деле происходит на границе

Правительство Украины изменило условия пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Эту новость не пропустили российские пропагандисты — распространяют информацию, будто молодежь массово убегает из Украины.

Паспорт. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

"Пропагандистские вражеские ресурсы распространяют сообщения, что якобы после предоставления мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешения на выезд из Украины на границе возникли "гигантские очереди", а молодежь массово покидает страну", — говорится в сообщении Центра.

Аналитики отметили, что по данным Государственной пограничной службы Украины, изменения в Правил пересечения границы не повлияли на пассажиропоток.

В Госпогранслужбе отметили, что существенное увеличение количества путешествующих не зафиксировано. Очереди в пунктах пропуска возникают преимущественно через летний сезон и выходные дни, когда традиционно растет их количество.

"Российские ресурсы манипулируют этой темой и эмоциональными комментариями в соцсетях, чтобы создать впечатление "массового выезда молодежи за границу", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные резко обратились к политикам из-за разрешения на выезд молодежи за границу. Мэр Геническа Станислав Бунятов позывной "Осман" указал на большую проблему. Он отметил, что одни 18-22-летние могут свободно кататься за границу, а те, кто ушел в 18-22 года добровольно воевать, не имеют права демобилизоваться после трех лет участия в боевых действиях хотя бы на полгода. При этом, по его мнению, добровольцы пойдут воевать вне зависимости от разрешений на выезд.



