"Молодежь массово убегает из Украины": что на самом деле происходит на границе

Кречмаровская Наталия
Правительство Украины изменило условия пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Эту новость не пропустили российские пропагандисты — распространяют информацию, будто молодежь массово убегает из Украины.
Паспорт. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
Аналитики отметили, что по данным Государственной пограничной службы Украины, изменения в Правил пересечения границы не повлияли на пассажиропоток.
В Госпогранслужбе отметили, что существенное увеличение количества путешествующих не зафиксировано. Очереди в пунктах пропуска возникают преимущественно через летний сезон и выходные дни, когда традиционно растет их количество.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные резко обратились к политикам из-за разрешения на выезд молодежи за границу. Мэр Геническа Станислав Бунятов позывной "Осман" указал на большую проблему. Он отметил, что одни 18-22-летние могут свободно кататься за границу, а те, кто ушел в 18-22 года добровольно воевать, не имеют права демобилизоваться после трех лет участия в боевых действиях хотя бы на полгода. При этом, по его мнению, добровольцы пойдут воевать вне зависимости от разрешений на выезд.