Молодая военная девушка совершила самоубийство: почему ее похоронили через 5 месяцев

Мария Швец рассказала, что попрощалась со своей 21-летней дочерью Екатериной только пять месяцев спустя после ее гибели. По официальным данным, причиной смерти стал выстрел из оружия, который следствие квалифицировало как самоубийство. Однако женщина убеждена, что дочь не могла решиться на такой шаг.

Военная совершила самоубийство

"Она смеялась. Я вообще ничего не заметила. Сказала, что завтра перезвонит. Что могло произойти за те 22 дня, что она там пробыла, чтобы она так сделала? Это насколько нужно иметь силу воли, чтобы нанести себе такой вред. Посмертной записки нет, в телефоне тоже нет ничего", — говорит Мария.

По словам матери, на теле Екатерины были следы, похожие на отпечатки руки. Она вместе с адвокатом добивалась повторной судебно-медицинской экспертизы, однако процесс затянулся, а следователь не отвечал на запросы.

"Я решила, что буду хоронить тело ребенка, потому что так я хоть могу к нему прийти, поплакать, поговорить", — добавляет женщина.

Мария признается, что похоронила дочь, когда тело начало разлагаться, хотя до сих пор ждет результатов повторной экспертизы, чтобы выяснить правду о ее смерти.

