Встреча между президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вряд ли приведет к немедленному завершению войны в Украине, даже если между ними достигнут некоторых соглашений. псевдонимом "Министр", в интервью изданию Oboz.ua.

Павел Гвозденко (фото из открытых источников)

Он отметил, что перспектива завершить войну "в один день", как об этом говорил ранее Трамп, маловероятна.

"Большинство людей не понимают, как можно это осуществить за один день", — подчеркнул Гвозденко. Однако он добавил, что учитывая важность Соединенных Штатов на мировой арене, существуют механизмы, которые могут помочь быстрее завершить конфликт.

"Но ввиду мощи и веса Соединенных Штатов Америки в мировой геополитике, то я думаю, что, пожалуй, есть какие-то механизмы, которые можно привлечь, чтобы не за один день, но довольно быстро ее завершить", — отметил военный.

По его мнению, одним из таких механизмов могут быть экономические меры, такие как санкции, которые сделали бы невозможным накопление ресурсов для агрессора. Другим важным фактором он считает предоставление Украине необходимого количества оружия и боеприпасов. "Сейчас я вижу, что враг пытается сделать все возможное для того, чтобы максимально захватить территории, чтобы иметь более выгодные позиции для переговоров, когда они состоятся", — подчеркнул заместитель командира.

По словам Гвозденко, сейчас Россия пытается захватить как можно больше территории, чтобы укрепить свои позиции для будущих переговоров, когда они все же состоятся. Однако даже если Трамп и Путин достигнут определенных договоренностей, процесс завершения конфликта будет длительным: "От прекращения огня до достижения. договоренностей об остановке боевых действий и выводе подразделений". Гвозденко также подчеркнул, что даже при прекращении боевых действий важно продолжать укреплять способность Украины защищаться. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп и Путин готовы говорить. Возможен телефонный диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором сообщает ABC News. и вызовы, особенно в контексте обеспечения учета интересов Киева.