Могут ли украинцам присылать повестки через "Дію": в Минцифре отреагировали

Медиа РФ и дальше распространяют фейки с целью дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В Минцифре проинформировали, действительно ли гражданам Украины будут доставлять повестки в армию через посредство "Дії". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Могут ли украинцам присылать повестки через "Дію" (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос представителя медиа по поводу того может ли должностное лицо дать информацию на обнародованную российскими медиа информацию, что гражданам нашей страны возможно будут доставлять повестки через посредство "Дії", глава Минцифры сказал следующее:

"Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда", — подытожил министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что подавать декларации на получение разрешений и лицензий можно через "Дію". Кабинет Министров Украины усовершенствовал механизм предоставления предпринимателями деклараций для получения разрешений и лицензий. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в частности, речь идет о функциях представления этих документов через портал и приложение "Дія". По информации Минэкономики, предприниматели смогут воспользоваться этими возможностями в ближайшее время. Теперь декларации будет принимать Министерство экономики, которое будет передавать соответствующим учреждениям. Кроме того, правительство уточнило перечень сведений, которые предприниматель должен указать в декларации о производстве хозяйственной деятельности. В марте Кабмин максимально упростил условия для старта или продолжения работы бизнеса, закрепив на законодательном уровне право на ведение хозяйственной деятельности в период военного чрезвычайного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

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