Несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада, никакие переговоры не могут стать залогом стабильного мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Кремль подтвердил, что готов вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 10 января отреагировал на заявление Трампа об организации встречи с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Путин открыт к контактам с международными лидерами и что "никаких условий для этого не требуется".

Песков, однако, повторил, что Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по Украине, которую Путин четко определил в июне 2024 года и повторил во время своей "Прямой линии" 19 декабря.

В июне 2024 года Путин потребовал от Украины замены президента Владимира Зеленского и его власти под видом "денацификации", демилитаризации и передачи России значительных территорий на востоке и юге Украины, включая те регионы Украины, которые Россия пока не оккупирует – все это фактически означает полную капитуляцию Украины.

"Никакие переговоры не приведут к полноценному и стабильному миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада", – констатировали в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий. Для этого нужны желание двух лидеров, а также политическая воля США. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.



