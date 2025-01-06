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Модифицированную военную технику оккупанты перебрасывают на Покровское направление (ВИДЕО)

Оккупанты стягивают укрепленную технику, чтобы наступать на Покровск

сегодня, 09:10
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Недилько Ксения

Новые модификации "замангаленных" танков и противоминных тралов вчера были отправлены на Бердянское направление и в сторону Волновахи. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, информированный через Мариупольское сопротивление.

Модифицированную военную технику оккупанты перебрасывают на Покровское направление (ВИДЕО)

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

По его данным, перебрасывание в Волновахе осуществлялся частично с Новоазовского направления, частично из Мариупольского металлургического комбината им. Ильича общим количеством до 12 единиц.

"Именно на комбинате Ильича сейчас самая большая на юге база по модификации "мангалов". Все это поехало на Покровское направление и сопровождалось предварительной зачисткой по движению колонны.

Часть танков и тралов из "Ильича" была опрокинута в сторону Бердянска (количество до 4 единиц)", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, работающих на интересы оккупационной армии. Таким образом, командование ВС РФ пытается уберечь свою логистику, сильно пострадавшую вследствие ряда успешных ударов Сил обороны Украины.

Эту тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Белоусова: "На смену военным базам в РФ должна прийти эшелонированная сеть складов". Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию.

Также "Комментарии" писали, что глава комиссии Общественной палаты России по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов в комментарии прокремлевскому изданию РИА-новости сообщил, что киевский режим намерен совершить "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации Трампа (20 января).

Цель провокации — улучшить свои переговорные позиции, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия. По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.



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