"Мочим авиацией, дальнобойной артиллерией, "Хаймарсами": Арестович - о ситуации на Херсонском направлении

Бойцы ВСУ нашей страны на Херсонском направлении преобладают над оккупантами в силах дальнобойной артиллерии и, нанося удары по вражеским группировкам, ослабляют их силы, чтобы они полностью "посыпались".

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Об этом сообщил представитель ОП Украины Алексей Арестович, отвечая на вопросы российского правозащитника Марка Фейгина.

Внештатный советник Офиса президента нашей страны, рассказывая о ситуации под Херсоном, сказал следующее:

"Вооруженные силы Украины реализуют огненное превосходство над противником на Херсонском плацдарме. Мы их там мочим авиацией, дальнобойной артиллерией, "Хаймарсами" по-прежнему ослабляя группировку до решительного момента, когда она посыплется".

Как он отметил, продолжается "огневое поражение" вражеской группировки силами наших защитников.

Также Алексей Арестович сообщил, что наши защитники, нанося ощутимые потери оккупантам на херсонском направлении, ссылаясь на информацию украинского командования, уничтожили баржу с тремя "Панцирями". По его словам, добыча оказалась очень ценной. Русские баржи перевозят военную технику, боеприпасы, в какой-то момент прилетело именно туда.

Важно, что по ранее озвученной информации военного эксперта Александра Коваленко, оставшиеся на правом берегу в Херсонском регионе военные группировки заблокированы. Они испытывают немалые проблемы по логистике и поставке своих передовых формирований. Вместе с тем представители российского командования пытаются сделать все, чтобы удержать часть контингента на правобережье Херсонщины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Путина назвали задачу-минимум по войне в Украине.

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