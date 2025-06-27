Мобильные огневые группы не справляются: способна ли Украина противостоять "шахедам"

Россия значительно увеличила производство "шахедов". Ударные дроны запускают сотнями и меняют тактику обстрелов — много дронов может атаковать один город. Украина ищет пути защиты от вражеских беспилотников.

Дрон. Иллюстративное фото

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что страна продолжает адаптировать свою оборону для противодействия вражеским дронам. Несмотря на усиление обстрелов — "антишахедное" решение есть, пишет издание "РБК-Украина". По словам министра, страна в течение нескольких лет непрерывно работала над эффективной моделью противодействия "шахедам". Умеров отметил, что оккупанты регулярно меняли алгоритмы, но Киев адаптировал тактику в ответ. Сегодня уже десятки технологических решений и изделий, которые уже применяются в боевых условиях.

По словам министра обороны, несмотря на усиление обстрелов — "антишахедное" решение уже есть и одно из этих изделий продемонстрировало очень большую эффективность.

Умеров объяснил, что принимаемые решения в начале войны со временем теряли свою эффективность. Среди таких решений, например мобильно-огневые группы, их эффективность продолжает снижаться.

По словам главы Минобороны, сегодня Украина вводит новые разработки — "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия могла накопить сотни дронов для массированного удара. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что накопленный боезапас может составить 390-610 дронов. Если тенденция верна, то, по словам эксперта, в ближайшее время может быть совершен концентрированный массированный налет.