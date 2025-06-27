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Мобильные огневые группы не справляются: способна ли Украина противостоять "шахедам"

В Минобороны рассказали об эффективном решении против вражеских дронов

27 июня 2025, 20:07
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Кречмаровская Наталия

Россия значительно увеличила производство "шахедов". Ударные дроны запускают сотнями и меняют тактику обстрелов — много дронов может атаковать один город. Украина ищет пути защиты от вражеских беспилотников.

Мобильные огневые группы не справляются: способна ли Украина противостоять "шахедам"

Дрон. Иллюстративное фото

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что страна продолжает адаптировать свою оборону для противодействия вражеским дронам. Несмотря на усиление обстрелов — "антишахедное" решение есть, пишет издание "РБК-Украина". По словам министра, страна в течение нескольких лет непрерывно работала над эффективной моделью противодействия "шахедам". Умеров отметил, что оккупанты регулярно меняли алгоритмы, но Киев адаптировал тактику в ответ. Сегодня уже десятки технологических решений и изделий, которые уже применяются в боевых условиях.

По словам министра обороны, несмотря на усиление обстрелов — "антишахедное" решение уже есть и одно из этих изделий продемонстрировало очень большую эффективность.

Умеров объяснил, что принимаемые решения в начале войны со временем теряли свою эффективность. Среди таких решений, например мобильно-огневые группы, их эффективность продолжает снижаться.

По словам главы Минобороны, сегодня Украина вводит новые разработки — "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия могла накопить сотни дронов для массированного удара. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что накопленный боезапас может составить 390-610 дронов. Если тенденция верна, то, по словам эксперта, в ближайшее время может быть совершен концентрированный массированный налет.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/antishahedne-rishennya-e-umerov-zaintriguvav-1751019762.html
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