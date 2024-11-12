«Мобилизуют с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и неслышащих»: нардеп о приостановлении бронирования

В Украине начали мобилизовать мужчин с ВИЧ, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью и проблемами со слухом. Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.

Александр Федиенко. Фото из открытых источников

Это связано с тем, считает депутат, что механизм бронирования приостановлен на время проверки.

"ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий, говорят мы знаем что бронирование у вас заканчивается 14-го, так что ждите в гости.

Юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных.

Уже есть обращение, работников одного из элеваторов, и предприятия ОПК. Которые хоть и критические, но работников уже мобилизовали.

Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия", – отмечает нардеп.

Он также отмечает, что еще одним болезненным вопросом является приказ Минобороны №402, принятый вместе с Минздравом.

"Что имеем – мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали неслышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано, "умственная отсталость какой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и т.д.

Надеюсь, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу 402.

Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду", – подчеркнул Федиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мобилизуют при наличии отсрочки: в ТЦК объяснили причину силовой мобилизации

В Украине идет мобилизация и, согласно действующему законодательству, доставить военнообязанных в ТЦК могут с улицы. Такая ситуация произошла в Ивано-Франковской области. В областном ТЦК объяснили, почему мобилизовали мужчину, несмотря на наличие отсрочки, сообщает портал “Комментарии”. Детали – по ссылке.