Мобилизованный стал агентом ФСБ: сообщал важную стратегическую информацию

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Кречмаровская Наталия
В Украине выявили "крота" ФСБ, который сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий Украины.
Военный. Иллюстративное фото
В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеским агентом оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье.
По данным СБУ, злоумышленник владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.
По результатам расследования выяснилось, что фигурант сам вышел на ФСБ и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.
Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Наказание за преступление предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харькове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал врагу готовить удар по областному центру. Прицельным ударом планировалось разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону.