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Мобилизованный стал агентом ФСБ: сообщал важную стратегическую информацию

Какое наказание грозит вражескому агенту за слив данных о стратегическом оборонном предприятии

31 июля 2025, 19:07
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Кречмаровская Наталия

В Украине выявили "крота" ФСБ, который сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий Украины.

Мобилизованный стал агентом ФСБ: сообщал важную стратегическую информацию

Военный. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеским агентом оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Национальной Гвардии, дислоцирующейся в Запорожье.

"По материалам дела, "крит" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов разных типов. Кроме того, он посылал оккупантам данные о воинской части Нацгвардии, отвечающей за охрану этого объекта", — сообщили в Службе безопасности.

По данным СБУ, злоумышленник владел соответствующей информацией, поскольку до мобилизации лично работал на этом предприятии.

По результатам расследования выяснилось, что фигурант сам вышел на ФСБ и предложил оккупантам секретную информацию в обмен на деньги.

"Сотрудники СБУ задокументировали деятельность "крота" и совместно с представителями Нацгвардии задержали его", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Наказание за преступление предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харькове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который помогал врагу готовить удар по областному центру. Прицельным ударом планировалось разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-krota-fsb-yakyi-zlyvav-vorohu-informatsiiu-pro-odne-iz-stratehichnykh-oboronnykh-pidpryiemstv-ukrainy
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