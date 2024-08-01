Мобилизированные в 2022 году добровольцы уничтожили элиту врага: подробности боя на Черниговщине

28 июля у села Мхи Семеновского района Черниговской области, разведгруппа из состава одного из разведывательных батальонов сухопутных войск ВС Украины, в ходе поисковых действий в лесном массиве нашла и атаковала российскую диверсионную группу.

Разведчик

По информации журналиста Юрия Бутусова, у россиян было качественное снаряжение, были одеты в камуфляжную форму, автоматы у каждого были с оптическими прицелами и глушителями, большое количество боеприпасов, они были готовы к бою. Как говорит журналист, один из ликвидированных после ранения в ногу успел наложить себе качественный турникет — у этой группы были современные аптечки, без жгутов Эсмарха, которые россияне выдают по штату своей обычной "одноразовой" пехоте.

На самом деле, говорит Бутусов, найти диверсионную группу в глухом лесу при отсутствии плотной линии фронта – это все равно что найти иглу в стоге сена, а уничтожить при таких условиях группу – значит проявить чрезвычайные способности.

"Бой группа на группу происходил на короткой дистанции, в плотном лесном массиве, помощь до наших бойцов не могла дойти быстро, все решили высокий уровень огневой подготовки, правильная тактика, а главное — характер решительно ушедших вперед украинских воинов действовали слаженно как одна команда", – подчеркнул Бутусов.

При этом он добавил, что во время боя русские войска пытались оказать огневую поддержку диверсантам. Группу "Сенежа" поддержали несколько дронов и артиллерийская батарея, действовавшая с территории Брянской области. Но, говорит Бутусов, подразделения ОК "Север" нанесли ответные несколько точных ударов по позициям на территории РФ, враг понес потери и российская артиллерия была подавлена, поражена одна пушка.

"В ходе боя на месте было уничтожено 5 российских диверсантов, еще один раненый россиянин пытался скрыться, но далеко не прошел и стек кровью. Согласно данным из российских источников, в составе уничтоженной группы были только офицеры, три из них в звании майоров, один капитан, один – старший лейтенант. Звание и имя шестого уточняется", – сообщил журналист.

При этом он напомнил, что "Сенеж" – это элита элит русской армии, лучшие из лучших, после тщательного отбора. Бутусов говорит, что россиян уничтожила украинская разведгруппа, состоящая из мобилизовавшихся в 2022 году добровольцев и прошедших качественную подготовку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные в полном составе уничтожили элитную диверсионную группу россиян.



