Мобилизированные в 2022 году добровольцы уничтожили элиту врага: подробности боя на Черниговщине

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Ткачик Олеся
28 июля у села Мхи Семеновского района Черниговской области, разведгруппа из состава одного из разведывательных батальонов сухопутных войск ВС Украины, в ходе поисковых действий в лесном массиве нашла и атаковала российскую диверсионную группу.
Разведчик
По информации журналиста Юрия Бутусова, у россиян было качественное снаряжение, были одеты в камуфляжную форму, автоматы у каждого были с оптическими прицелами и глушителями, большое количество боеприпасов, они были готовы к бою. Как говорит журналист, один из ликвидированных после ранения в ногу успел наложить себе качественный турникет — у этой группы были современные аптечки, без жгутов Эсмарха, которые россияне выдают по штату своей обычной "одноразовой" пехоте.
На самом деле, говорит Бутусов, найти диверсионную группу в глухом лесу при отсутствии плотной линии фронта – это все равно что найти иглу в стоге сена, а уничтожить при таких условиях группу – значит проявить чрезвычайные способности.
При этом он добавил, что во время боя русские войска пытались оказать огневую поддержку диверсантам. Группу "Сенежа" поддержали несколько дронов и артиллерийская батарея, действовавшая с территории Брянской области. Но, говорит Бутусов, подразделения ОК "Север" нанесли ответные несколько точных ударов по позициям на территории РФ, враг понес потери и российская артиллерия была подавлена, поражена одна пушка.
При этом он напомнил, что "Сенеж" – это элита элит русской армии, лучшие из лучших, после тщательного отбора. Бутусов говорит, что россиян уничтожила украинская разведгруппа, состоящая из мобилизовавшихся в 2022 году добровольцев и прошедших качественную подготовку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные в полном составе уничтожили элитную диверсионную группу россиян.
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