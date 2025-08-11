Мобилизированного избили в ТЦК: реакция работников

Силы территориальной обороны Ровенской области опровергли информацию, которая активно распространяется в социальных сетях о якобы неправомерных действиях сотрудников Ровенского районного ТЦК и СП в отношении одного из военнообязанных.

Комментарий ТЦК касаемо побоев мобилизованного

По официальным данным, в ночь на 6 августа около 00:20 в районный ТЦК в сопровождении правоохранителей был доставлен гражданин, поведение которого вызывало беспокойство. Он действовал агрессивно, высказывался нелогично, игнорировал замечания и пытался покинуть территорию военного объекта без разрешения. При попытке побега мужчина потерял равновесие, упал и получил повреждение лица.

В дальнейшем он начал снимать себя на камеру и публиковать видео с комментариями, которые извращали реальные обстоятельства инцидента. В ТЦК подчеркивают, что материалы, на которых видно, как гражданин самостоятельно снимает события, опровергают утверждение о применении к нему незаконной силы.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и в настоящее время находится в одном из учебных центров подготовки подразделений ВМС ВСУ. Действия гражданина и ход событий зафиксированы на бодикамеры сотрудников Нацполиции, что позволяет объективно воспроизвести ситуацию.

Руководство Ровенского областного ТЦК назначило служебное расследование по выяснению всех деталей инцидента. В учреждении напомнили, что военнообязанные обязаны своевременно обновлять данные военно-учетных документов, состоять на учете по месту жительства и появляться по вызову в ТЦК.

Также призвали граждан избегать агрессивного поведения и не создавать инцидентов, которые могут использоваться для дестабилизации общественных настроений.

