Мобилизацию в Украине пытаются сорвать: что начала использовать Россия

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Кречмаровская Наталия
Россия, вероятно, пытается провести кампанию, направленную на срыв мобилизации и дискредитации военно-политического руководства Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на это указывает.
Иллюстративное фото
В Центре отметили, что специалисты фиксируют в сети ТіkТоk активизацию дезинформационной кампании, направленной на срыв мобилизации и дискредитацию военно-политического руководства Украины.
Аналитики объяснили, что создание и распространение подобных деструктивных материалов может подыгрывать российской пропаганде и вписываться в российскую стратегию по подрыву обороноспособности Украины, в которую враг вкладывает большие ресурсы с самого начала полномасштабного вторжения.
Напомним, в Вышгороде на прошлой неделе произошел инцидент с работниками ТЦК и полицейскими. Они, как писал портал "Комментарии", пытались заставить водителя выйти из автомобиля, пустив в салон автомобильный газ и поджег его.
Ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, что расстрел водителя полицейскими был бы адекватным в этом случае.
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