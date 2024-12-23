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Мобилизацию в Украине пытаются сорвать: что начала использовать Россия

Кто пытается подорвать обороноспособность Украины и какие методы используют: ЦПД

сегодня, 14:05
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Кречмаровская Наталия

Россия, вероятно, пытается провести кампанию, направленную на срыв мобилизации и дискредитации военно-политического руководства Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на это указывает.

Мобилизацию в Украине пытаются сорвать: что начала использовать Россия

Иллюстративное фото

В Центре отметили, что специалисты фиксируют в сети ТіkТоk активизацию дезинформационной кампании, направленной на срыв мобилизации и дискредитацию военно-политического руководства Украины.

“В частности, ходят музыкальные клипы Юрия Лисовского, одного из украинских рэп-исполнителей, выехавшего за границу в 2024 году. Эти видео используются в соцсетях для создания негативного образа работников ТЦК и военнослужащих, вовлеченных в проведение мобилизации. Также часть контента этого исполнителя может рассматриваться как попытка нормализовать процесс уклонения от мобилизации”, — говорится в сообщении Центра.

Аналитики объяснили, что создание и распространение подобных деструктивных материалов может подыгрывать российской пропаганде и вписываться в российскую стратегию по подрыву обороноспособности Украины, в которую враг вкладывает большие ресурсы с самого начала полномасштабного вторжения.

"Из-за дискредитации мобилизации Россия пытается разжечь ненависть и создать напряжение среди украинцев и ослабить обороноспособность нашей страны", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в Вышгороде на прошлой неделе произошел инцидент с работниками ТЦК и полицейскими. Они, как писал портал "Комментарии", пытались заставить водителя выйти из автомобиля, пустив в салон автомобильный газ и поджег его.

Ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, что расстрел водителя полицейскими был бы адекватным в этом случае.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12680
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