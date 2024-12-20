Мобилизация в Украине заблокирована, отсрочки не дают: что известно

Российские пропагандисты распространяют информацию, что из-за масштабной кибератаки в Украине полностью заблокирована мобилизация. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию.

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“Пропаганда РФ распространяет ложь, что из-за хакерской атаки на государственные реестры Украины полностью заблокирован доступ к “базам данных ТЦК”, из-за чего законная мобилизация в Украине “фактически заблокирована” и работники ТЦК “хватают людей на улице без разбора”, — показали пример враждебных сообщений в ЦПД.

Отмечается, что Центр верифицировал эту информацию, она совершенно не соответствует действительности.

"Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством", — пояснили в ЦПД.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook также подтвердила указанную ЦПД информацию. По ее словам, сервисы Минобороны (Резерв+, Армия+ и реестр Оберег) работают без сбоев, – сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Черногоренко.

Она также сообщила, что электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными. "Но сейчас имеем большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может продолжаться немного больше обычного", — уточнила Черногоренко.

Также есть и ограничения: "Через восстановительные работы в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+. Отмечаем: все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отражаются в Резерве+", — пояснила Екатерина Черногоренко.

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