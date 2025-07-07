Мобилизация в Украине может полностью остановиться: в ВСУ назвали причину

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Лиля Воробьева
Российские войска наносят удары по территориальным центрам комплектования, имея целью уничтожить базы данных военнообязанных, что может существенно затормозить или полностью приостановить процесс мобилизации.
Удар РФ по ТЦК в Украине (фото из открытых источников)
Кроме этого, по словам Саранцева, удары РФ по ТЦК и СП имеют еще одну цель – распространение страха и дестабилизация ситуации внутри государства. Центры часто размещены в плотно заселенных районах городов, вблизи жилых домов, транспортных узлов или объектов социального значения.
Он акцентировал внимание на том, что РФ, вероятнее всего, ориентируется именно на эти два фактора — ликвидацию данных и создание атмосферы страха среди населения.
Основная цель таких действий состоит в том, чтобы отпугнуть людей от обращения в ТЦК, независимо от причин: будь то оформление социальных выплат, обновление личной информации или подписание контракта с силами обороны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Третьей штурмовой обеспокоены ударами по ТЦК. За последнюю неделю оккупанты ударили по пяти локациям, где размещены Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В связи с этим военные начали высказывать мнения, что это значительно повлияет на мобилизацию в Украине, однако заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин заявляет, что влияние россиян как раз заключается в другом, что еще хуже.