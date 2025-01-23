Мобилизация студентов и преподавателей: что говорят в раде

16 января вступило в силу постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу. Нардеп Роман Грищук выразил обеспокоенность этим постановлением, а именно – абзацами об отсрочке для студентов и преподавателей.

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"И два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать очень неоднозначную трактовку.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 (студенты, аспиранты), предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2 приложения 5 (научные, научно-педагогические, педагогические работники) предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как видит кабинет министров?" – пишет нардеп.