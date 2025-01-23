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Мобилизация студентов и преподавателей: что говорят в раде

Нардепы указывают на риски, в частности, неопределенность статуса преподавателей летом и мобилизацию студентов во время каникул

сегодня, 15:04
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Недилько Ксения

16 января вступило в силу постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу. Нардеп Роман Грищук выразил обеспокоенность этим постановлением, а именно – абзацами об отсрочке для студентов и преподавателей.

Мобилизация студентов и преподавателей: что говорят в раде

Иллюстративное фото

"И два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать очень неоднозначную трактовку.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 приложения 5 (студенты, аспиранты), предоставляется на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2 приложения 5 (научные, научно-педагогические, педагогические работники) предоставляется до конца учебного года, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания для отсрочки.

По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? Как видит кабинет министров?" – пишет нардеп.

Грищук отмечает, что такая же ситуация складывается со студентами, рискующими быть мобилизованными во время каникул.

"Постановления срочно следует приводить в соответствие с законом.

Преподаватели отсрочка на время трудового договора, студенты на весь период обучения.

Уже подготовил обращение к Премьер-министру", – заметил народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп может настаивать на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет в обмен на военную помощь, а его мирный план потребует территориальных уступок.



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