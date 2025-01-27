Мобилизация с 18 лет: какую реформу задумала власть, и снимет ли она напряжение

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Ткачик Олеся
Офис Президента Украины рассматривает возможность внедрения реформы, которая предусматривает добровольный военный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Целью этого является финансово мотивировать молодежь присоединяться к рядам Вооруженных Сил Украины. Как отметил в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отсутствуют четко определенные алгоритмы реализации этой инициативы.
Мобилизация с 18 лет
По его словам, пока есть мало информации о предстоящей реформе. Непонятно, говорит он, на каких условиях будет осуществляться набор, как будет функционировать система призыва и учтен ли уровень базовой и специализированной подготовки тех, кто согласится на контрактную службу в соответствии с новым законодательством.
Впрочем, по его мнению, после обнародования конкретных механизмов можно будет более подробно обсуждать инициативу. Он подчеркнул, что сейчас реформа находится на этапе апробации и общественного обсуждения, что позволит привлечь молодежь к диалогу и снять напряжение возможного обязательного призыва.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Офисе Президента анонсировали комплекс изменений в законодательство и соответствующие указы, касающиеся исключительно добровольного военного контракта для мужчин 18–25 лет, не подлежащих мобилизации.
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