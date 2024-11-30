Мобилизация с 1 декабря: кого это коснется прежде всего

Законопроект №10449 регулирует возможность призыва мужчин-украинцев, обучающихся в тех или иных образовательных учреждениях. В последнем месяце 2024 года мобилизация студентов в Украине будет происходить с нюансами, пишет УНИАН.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Будет ли мобилизация студентов в Украине в 2024 году — ситуация на декабрь

Призыв учащихся этого месяца будет практически идентичен тому, как проходила мобилизация студентов с 1 ноября. Это означает, что все военнообязанные мужчины, получающие высшее образование впервые, а также избравшие для себя дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку. Кроме того, в список не подлежащих мобилизации в Украине в 2024 году попали аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Вместе с этим, мобилизация студентов в Украине в 2024 году возможна для учащихся, которые:

получают образование, используя вечернюю или заочную форму;

являются соискателями второго или третьего высшего образования;

не проходят общевойсковую подготовку;

претендуют на документ об образовании, которое по статусу ниже имеющегося (например, выпускники вузов хотят получить отсрочку, обучаясь в техникуме).

Также в декабре этого года пока не поднимают вопрос о том, можно ли мобилизовать студентов старше 30 лет. Как в ноябре, законопроект, предусматривающий такое развитие событий, не рассматривается. Если мужчина получает первое высшее образование, "разменяв третий десяток", он не может быть мобилизован.

Как получить отсрочку студенту 2024 года – совет юриста

Адвокат Татьяна Савченко в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказала, что раньше была законодательная коллизия: некоторые студенты (проходившие военную кафедру и ставшие офицерами) были в разных статусах — и призывник, и военнообязанный, поэтому была возможна мобилизация до 25 лет.

Сейчас мобилизация принята именно по возрасту, и теперь граждан, которым меньше 25, не могут забрать в ряды армии без их согласия.

По ее словам, становится понятно, со скольких лет мобилизация в Украине по законодательству — сейчас официальная нижняя граница для принудительного прохождения службы — 25 лет.