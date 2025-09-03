Мобилизация продолжится даже несмотря на окончание войны: причины

Даже если в ближайшее время состоится договоренность о прекращении огня, процесс мобилизации в Украине не будет остановлен. Об этом в интервью "Общественному" заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Мобилизация в Украине

По его словам, мобилизация имеет критическое значение для обеспечения боеспособности Вооруженных сил и даже в случае временной паузы в боевых действиях страна не может отказаться от подготовки личного состава.

"Нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне готовность Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи. Мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности. Потому что должны быть люди, которые придут им на смену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь выглядела так, как она выглядит хотя бы сейчас", — подчеркнул Палиса.

Чиновник объяснил, что мобилизация направлена не только на пополнение рядов армии, но и на создание возможности для ротации. Это позволяет военнослужащим, которые находятся на фронте с первых месяцев полномасштабного вторжения, постепенно передавать свои позиции новоприбывшим. Таким образом, удается сохранять боевой дух и обеспечивать устойчивость обороны страны.

Он также отметил, что за последние четыре месяца наблюдается положительная динамика в вопросе мобилизации. По его словам, это свидетельствует о большей организованности процесса и постепенном налаживании системы, отвечающей современным вызовам.

Кроме того, Палиса сообщил, что в ближайшее время Министерство обороны и Генеральный штаб представят согласованный план дальнейшей мобилизации и развития кадрового потенциала армии.

Таким образом даже если война перейдет в этап паузы, Украина не откажется от укрепления Вооруженных сил. Ведь только готовность и стойкость армии позволяют обеспечить нормальную жизнь в относительно безопасных регионах страны.

