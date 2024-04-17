Мобилизация пошла не по плану: в ГУР рассказали с чем у Кремля возникли сложности

В России замедляется весенний призыв в армию. Поэтому путинский режим расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Украинская разведка отмечает, Кремль отдал приказ представителям в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Уменьшение количества призывников может означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией.

Так, в России пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу. ГУР сообщает, что вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

"Поэтому путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней древности с его агитпоездами", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации.

Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремль не стал более подробно комментировать слова украинского президента.

Как известно, Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек. "Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", – сказал украинский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли мобилизация в РФ неизбежна – что может сдержать Путина.



