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Мобилизация 160 тысяч человек: сколько будет продолжаться новая волна

В Минобороны Украины акцентируют внимание на необходимости освободить оккупированные территории.

сегодня, 18:15
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Лиля Воробьева

Министерство обороны Украины планирует новую волну мобилизации, которая будет проходить с ноября по февраль. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление Минобороны. В рамках мобилизации планируется призвать 160 тысяч человек, хотя некоторые источники отмечают, что фактически могут мобилизовать до 100 тысяч человек.

Мобилизация 160 тысяч человек: сколько будет продолжаться новая волна

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

В ведомстве подчеркивают, что мобилизация будет продолжаться столько, сколько будут продолжаться боевые действия, поскольку Украина должна освободить временно оккупированные территории. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что из-за протяженности фронта более 1300 километров и интенсивных боев Украина нуждается в готовности к длительной обороне и развитию системы защиты для успешного освобождения своих земель.

"Украина должна быть готова давать отпор в течение длительного времени и развивать систему обороны, что позволит эффективно освобождать свои территории", – сообщает АрмияInform .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, какие будут изменения по мобилизации в Украине . В Украине намерены увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора. В Генштабе отметили, что в Украине уже вводится пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности общей базовой военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.

Также "Комментарии" писали о том, что в Минобороны готовят законопроект о демобилизации . Министерство обороны планирует завершить работу над законопроектом, регулирующим порядок и условия увольнения военнослужащих. Об этом сообщил в комментарии УП секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его информации, законопроект должен быть наработан до 18 декабря этого года.



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Источник: https://www.ft.com/content/adbef9e8-43a5-4da6-b9fd-a193bd5cb10c
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