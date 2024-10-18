Мобилизационный возраст придется снизить: в ВСУ назвали условие

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Ткачик Олеся
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине может возникнуть в случае нехватки ресурсов для обороны. Об этом он сказал, в частности, в эфире телеканала "Эспрессо".
Мобилизация в Украине
Тимочко отметил, что сценарий понижения возраста для мобилизации может стать реальным, если страна столкнется с дефицитом человеческих ресурсов для защиты. Он подчеркнул, что проблем не возникнет, если не будет возможностей уклонения от мобилизации. Если возникнут проблемы с мобилизацией, тогда вопрос снижения мобилизационного возраста станет актуальным, и необходимо будет оперативно мобилизовать лиц, попадающих под новые возрастные рамки.
Также он отметил, что вопрос получения высшего образования мужчинами старше 25 лет нуждается в законодательном урегулировании, чтобы лишить их возможности избегать службы в армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отдельные народные депутаты поддерживают снижение мобилизационного возраста до 18 лет.
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