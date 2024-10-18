Мобилизационный возраст придется снизить: в ВСУ назвали условие

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине может возникнуть в случае нехватки ресурсов для обороны. Об этом он сказал, в частности, в эфире телеканала "Эспрессо".

Мобилизация в Украине

Тимочко отметил, что сценарий понижения возраста для мобилизации может стать реальным, если страна столкнется с дефицитом человеческих ресурсов для защиты. Он подчеркнул, что проблем не возникнет, если не будет возможностей уклонения от мобилизации. Если возникнут проблемы с мобилизацией, тогда вопрос снижения мобилизационного возраста станет актуальным, и необходимо будет оперативно мобилизовать лиц, попадающих под новые возрастные рамки.

Хочу напомнить, что в Украине мобилизационный возраст составляет от 18 лет. Здесь дискуссий просто не может быть. То есть если законодательство не будет давать лазейок, чтобы избежать мобилизации, а будет концентрировать и мотивировать граждан защищать свою страну, то вопрос снижения мобилизационного возраста возможно и не будет рассматриваться", — отметил Тимочко.

Также он отметил, что вопрос получения высшего образования мужчинами старше 25 лет нуждается в законодательном урегулировании, чтобы лишить их возможности избегать службы в армии.

"Я понимаю, когда происходит бронирование на военные объекты. Впрочем, бронировать футболистов, циркачей и людей других подобных профессий в условиях войны не должно быть. Нам нужно защищать страну. Я понимаю, что молодежь должна учиться и получать образование, но точно не мужчины по возрасту" от 25 лет. Они имели шанс получить высшее образование. Поэтому, возможно, сейчас важно воспользоваться шансом защитить свою страну", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отдельные народные депутаты поддерживают снижение мобилизационного возраста до 18 лет.



