Мобилизации женщин та студентов не избежать: Арестович о катастрофическом сценарии продолжения войны

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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередной потрясающий прогноз по войне в Украине.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, летом и осенью будет продолжаться российское наступление. При этом Россия в нем реализует три задачи:
перемола техники и живой силы;
ослабление международных позиций Украины через дипломатические усилия;
"закошмаревания" тыла воздушными ударами.
Осенью станет известно, куда все двигается, отметил Арестович. По его словам, у многих еще остается надежда на западную помощь и победу над Россией.
По его словам, Россия готова воевать еще 20 лет, а украинские власти не смогли даже построить эффективные фортификации.
Арестович подчеркнул, что война не будет остановлена. Возможно только временное перемирие.
По его словам, тем, кто еще не на фронте, следует понимать: брони будут отменены, а бусиков меньше не станет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая объяснила, почему в армии ненавидят Главкома.