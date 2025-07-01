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Мобилизации женщин та студентов не избежать: Арестович о катастрофическом сценарии продолжения войны

Россия продолжит наступление, а Украине придется усилить мобилизацию: Арестович

1 июля 2025, 16:34
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Кречмаровская Наталия

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередной потрясающий прогноз по войне в Украине.

Мобилизации женщин та студентов не избежать: Арестович о катастрофическом сценарии продолжения войны

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, летом и осенью будет продолжаться российское наступление. При этом Россия в нем реализует три задачи:

  • перемола техники и живой силы;

  • ослабление международных позиций Украины через дипломатические усилия;

  • "закошмаревания" тыла воздушными ударами.

Осенью станет известно, куда все двигается, отметил Арестович. По его словам, у многих еще остается надежда на западную помощь и победу над Россией.

"Трампу действительно необходимо остановить войну. Поэтому он будет вынужден каким-то образом помогать Украине. Но какова перспектива всего этого? Даже если Трамп передаст значительное количество вооружения, в результате чего, например, будет разрушен Крымский мост, подорваны склады, уничтожена стратегическая авиация, а в здании Кремля образуется дыра — Россия не остановится", — убежден Арестович.

По его словам, Россия готова воевать еще 20 лет, а украинские власти не смогли даже построить эффективные фортификации.

Арестович подчеркнул, что война не будет остановлена. Возможно только временное перемирие.

"Стороны не имеют даже минимально схожих позиций для переговоров. Россия и Украина видят окончание войны совсем по-разному. Поэтому война будет продолжаться. Запад может подбросить деньги, предоставить боеприпасы, но не сможет дать людей", — подчеркнул Арестович.

По его словам, тем, кто еще не на фронте, следует понимать: брони будут отменены, а бусиков меньше не станет.

"В скором времени встанет вопрос о принудительной мобилизации студентов и женщин", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая объяснила, почему в армии ненавидят Главкома.





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Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7340
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