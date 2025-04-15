Мобилизации в Украине пытаются помешать: привлекают международные организации

Российская пропаганда продолжает распространять ложную информацию о решениях украинской власти.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что Киев якобы ввел санкции против Венецианской комиссии, поскольку она признала нарушение прав человека во время мобилизации в Украине, является фейком. Такую информацию со ссылкой на скриншот с сайта украинского Государственного реестра санкций распространяют российские Telegram-каналы.

"На самом деле: это подделка, поскольку на скриншоте есть шестизначный идентификатор "125754", тогда как в реестре имеются только пятизначные идентификаторы, которые предоставляются в порядке добавления субъекта в санкционный список", — отметили в Центре.

Отмечается, что из российского скриншота следует, что в реестре уже более 120 тысяч записей, что также является ложью. На самом деле, счет идет на десятки, а не сотни тысяч таких записей, отмечают фактчекеры StopFake.

"Поисковик реестра не дает никаких результатов относительно упомянутого фейкового идентификатора или подсанкционного субъекта "Европейская комиссия за демократию" (Венецианская комиссия). Цель фейка — помешать мобилизации в Украине и посеять недоверие между Киевом и международными институтами", — говорится в сообщении.

Напомним, что народные депутаты Украины, как писал портал "Комментарии", планируют 16 апреля рассмотреть вопрос продления военного положения и мобилизации. Также раздаются громкие заявления об отказе поддержать законопроект, предложенный Зеленским. Так Гончаренко заявил, что голосовать за продление военного положения и мобилизации не будет.



