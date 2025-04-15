Мобилизации в Украине пытаются помешать: привлекают международные организации

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда продолжает распространять ложную информацию о решениях украинской власти.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что Киев якобы ввел санкции против Венецианской комиссии, поскольку она признала нарушение прав человека во время мобилизации в Украине, является фейком. Такую информацию со ссылкой на скриншот с сайта украинского Государственного реестра санкций распространяют российские Telegram-каналы.
Отмечается, что из российского скриншота следует, что в реестре уже более 120 тысяч записей, что также является ложью. На самом деле, счет идет на десятки, а не сотни тысяч таких записей, отмечают фактчекеры StopFake.
Напомним, что народные депутаты Украины, как писал портал "Комментарии", планируют 16 апреля рассмотреть вопрос продления военного положения и мобилизации. Также раздаются громкие заявления об отказе поддержать законопроект, предложенный Зеленским. Так Гончаренко заявил, что голосовать за продление военного положения и мобилизации не будет.
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