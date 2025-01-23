Мобилизации с 18 лет не будет: Зеленский сказал категорическое "нет" Западу

Запад продолжает требовать от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет, однако отказывается предоставлять дополнительное вооружение, заявил президент Владимир Зеленский.

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст. Фото из открытых источников

"Если есть люди 25+ и у них нет оружия, то мы зачем хотим мобилизовать еще младших людей? Для того, чтобы людей без оружия было еще больше?", — возмутился Владимир Зеленский.

Президент считает "несправедливым диалог", когда Запад отказывается поставлять Украине дальнобойное оружие, но при этом требует мобилизовать 18-летних.

"Союзники говорят, что инструкторы не могут приехать к вам в большом количестве. Учить вас в Украине мы не можем, потому что это опасно. И говорят, что нам нужно снизить возраст мобилизации. Это несправедливый диалог", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — рассказал он.