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Марьян Ощановский
Запад продолжает требовать от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет, однако отказывается предоставлять дополнительное вооружение, заявил президент Владимир Зеленский.
В Украине не будут снижать мобилизационный возраст. Фото из открытых источников
Президент считает "несправедливым диалог", когда Запад отказывается поставлять Украине дальнобойное оружие, но при этом требует мобилизовать 18-летних.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной станет официальной политикой США при президенте Дональде Трампе. Марко Рубио признал, что урегулирование конфликта потребует значительных усилий. "Москва и Киев будут вынуждены пойти на уступки. Подобные кризисы не разрешаются громкими публичными заявлениями, а требуют жесткой дипломатической работы, к которой США готовы приступить", — подчеркнул государственный секретарь США.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики накапливают резервы, чтобы с еще большей силой окружать город Покровск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Покровское направление. Противник продолжает обходить город. Россияне пытались штурмовать лесопосадки между Новоелизаветовкой и Нововасиловкой с привлечением техники и багги. Успеха противник не имел. В последнее время враг уменьшил количество и скорость штурмов, что связано с перегруппировкой войск и подтягивание резервов", — рассказал он.
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