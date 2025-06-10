"Много людей до сих пор не понимают": Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине

Владимир Зеленский заявил, что главная цель российского диктатора Владимира Путина на войне против Украины, чтобы украинцы перестали существовать. По словам президента, Путин не просто хочет уничтожить города, а стремится к концу для украинской нации.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online рассказал, что украинцы понимают, какая Россия на самом деле, и почему Путин против окончания войны. Как объясняет Зеленский, российский диктатор пытается найти любые причины, чтобы война продолжалась и дальше.

"Путин не хочет прекращать войну, а ищет разные поводы, чтобы напасть на нас. Они обстреливают гражданские цели ракетами после того, как мы успешно атаковали военные цели. Он может сказать: "Я герой своей нации, поэтому необходим ответ на действия Украины". Но причина, почему они нас нападают, — в голове Путина", — говорит Зеленский.

По словам Зеленского, настоящий план Путина заключается в полном уничтожении украинской государственности и нации.

"Он хочет оккупировать Украину, ликвидировав нашу независимость. Речь идет не о наших зданиях, а о боли, которую это причиняет украинцам. Он хочет уничтожить не наши города, а украинскую нацию и государственность. Многие люди до сих пор не верят и не понимают, что Путин стремится к полной аннексии Украины. Его цель — чтобы мы перестали существовать", — сказал Зеленский.

По мнению президента, мир может быть достигнут, однако он возможен только тогда, когда другие страны поймут истинные цели Путина и начнут давление на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал, что Путин может победить в войне.