"Много людей до сих пор не понимают": Зеленский озвучил настоящий план Путина по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что главная цель российского диктатора Владимира Путина на войне против Украины, чтобы украинцы перестали существовать. По словам президента, Путин не просто хочет уничтожить города, а стремится к концу для украинской нации.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online рассказал, что украинцы понимают, какая Россия на самом деле, и почему Путин против окончания войны. Как объясняет Зеленский, российский диктатор пытается найти любые причины, чтобы война продолжалась и дальше.
По словам Зеленского, настоящий план Путина заключается в полном уничтожении украинской государственности и нации.
По мнению президента, мир может быть достигнут, однако он возможен только тогда, когда другие страны поймут истинные цели Путина и начнут давление на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский признался, сколько Украина может мобилизовывать людей ежемесячно.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он рассказал, что Путин может победить в войне.
Новости