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Мнение резко изменилось: Зеленский жестко заявил, как Украина обретет мир

Зеленский сообщил, что за столом переговоров с РФ должна быть не только Украина, но и Европа

24 февраля 2025, 11:52
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 г. в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.

Мнение резко изменилось: Зеленский жестко заявил, как Украина обретет мир

Владимир Зеленский

"Этот год должен стать годом начала реального, надежного мира. Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-либо. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством нашим с вами сотрудничеством", — сказал Зеленский во время открытия пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Кроме того, президент подчеркнул, что представители Европы должны находиться за столом переговоров о мире в Украине. По его словам, этому простое объяснение – она является стратегической мишенью кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Первое, война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит, ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы", — сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что те, кто стал сообщниками РФ в войне, могут заработать деньги, впрочем, никогда не получат уважения.

"Никто в мире не верит российской лжи о нашем государстве, наших людях. Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто прошел вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Трамп поставил Зеленского на растяжку, заставляя подписать соглашений по редкоземельным металлам.




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Источник: https://interfax.com.ua/
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