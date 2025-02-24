Мнение резко изменилось: Зеленский жестко заявил, как Украина обретет мир

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 г. в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.

Владимир Зеленский

"Этот год должен стать годом начала реального, надежного мира. Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-либо. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством нашим с вами сотрудничеством", — сказал Зеленский во время открытия пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Кроме того, президент подчеркнул, что представители Европы должны находиться за столом переговоров о мире в Украине. По его словам, этому простое объяснение – она является стратегической мишенью кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Первое, война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит, ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы", — сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что те, кто стал сообщниками РФ в войне, могут заработать деньги, впрочем, никогда не получат уважения.

"Никто в мире не верит российской лжи о нашем государстве, наших людях. Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто прошел вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас Трамп поставил Зеленского на растяжку, заставляя подписать соглашений по редкоземельным металлам.



