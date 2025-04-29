Мнение Путина о войне может измениться: как это связано со смертью российского генерала Москалика

О Ярославе Москалике, заместителе начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ, погибшем при взрыве в Подмосковье, мало что известно. Однако именно он играл немаловажную роль в мониторинге ситуации на войне в Украине. И по большому счету, Кремль получал информацию о ситуации на фронте именно с подачи Москалика. Это следует из некролога, опубликованного в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Генерал-майор Генштаба Москалик. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что с началом полномасштабного вторжения Москалик возглавил деятельность очередной смены Группы боевого управления Генштаба, занимавшейся постоянным мониторингом обстановки в зоне боевых действий.

По информации российского агентства ТАСС, генерал также отвечал за подготовку аналитических материалов для высшего руководства страны, в частности для президента Владимира Путина.

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Российские СМИ сообщают, что в подмосковном городе Балашиха около 10.40 раздался мощный взрыв. Он произошел в одном из дворов на бульваре Нестерова. Позже стало известно, что причиной взрыва была детонация автомобиля Volkswagen. В результате взрыва от авто не осталось ничего. Сила взрыва была настолько мощной, что выжить водителю не было никаких шансов. Местные телеграмм-каналы сообщили, что, вероятно, причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в машине.

Впоследствии появилась информация, что в результате инцидента есть погибший. Им оказался генерал-майор Ярослав Москалик – заместитель начальника Главного оперативного управления генштаба России. Он якобы выходил из подъезда дома, в котором жил, когда раздался взрыв.



