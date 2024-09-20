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Миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой

В Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине заявили, что этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

20 сентября 2024, 18:00
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Лиля Воробьева

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине объяснила, что вчерашний прогноз относительно длительных отключений света зимой из-за возможных российских атак является лишь одним из предполагаемых сценариев, и это наиболее пессимистический вариант.

Миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой

Отключение света зимой в Украине (фото из открытых источников)

Об этом заявила заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ноэль Калхун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире "Общественного радио".

"Наш отчет действительно упоминает о широком диапазоне возможных отключений света, от 4 до 18 часов ежедневно. Мы опираемся на мнения разных экспертов. Я понимаю, что все хотели бы иметь точный прогноз, но этот диапазон просто свидетельствует о том, что существуют разные сценарии и факторы. 18 часов – это самый плохой возможный сценарий", – отметила Калхун.

Она подчеркнула, что на данный момент точные прогнозы невозможны, поскольку ситуация зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько сильными будут российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Самое важное – это влияние на гражданское население, которое будет зависеть от того, будут ли российские войска осуществлять новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", – добавила заместитель главы миссии ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в зимнее время года Украина рискует столкнуться с отключениями электроэнергии , которые продлятся до 18 часов в сутки. Масштабы отключений будут зависеть от ряда ключевых факторов. Во-первых, сколько мощностей украинские специалисты смогут восстановить к началу зимы. Во-вторых, от того, насколько холодным он будет. И самое главное, третьим немаловажным фактором является то, насколько разрушительными будут новые российские удары по энергетической инфраструктуре. Но даже при условно положительном сценарии украинцев все равно ждут трудности.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tse-lishe-odin-iz-stsenariyiv-misiya-oon-1726836990.html
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