Мировые лидеры отреагировали на удары по Сумам

Президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Франция без устали работает со своими партнерами для достижения этой цели. Жертвам, раненым, всей сопротивляющейся Украине, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность", – пишет президент Франции в соцсети X.

Неистовые сцены в Сумах сегодня утром, когда жители собрались на Вербное воскресенье, но их встретили российские ракеты – заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас.

"Ужасный пример усиления нападений россией, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", — написала Каллас в X.

Другие мировые лидеры также отреагировали на ракетный удар по Сумам .

Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Майя Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром во время воздушной тревоги, российско-оккупационные войска целенаправленно нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Две баллистические ракеты прямо в мирную жизнь: жилые дома, образовательные учреждения, обычные улицы. В результате этого преступления погиб не менее 31 человек, из них два ребенка.

"Очередное военное преступление России — удар баллистикой по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался из богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой москвы", — написали в ГУР МОУ.

Там сообщили, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора соответственно.