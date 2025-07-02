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"Мирный" процесс с новыми требованиями: раскрыты захватнические инициативы Путина по Украине

Российская делегация на втором раунде переговоров не имела полномочий принимать ключевые решения по прекращению огня.

2 июля 2025, 15:15
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Клименко Елена

Россия намеренно затягивает переговорный процесс с Украиной и не заинтересована в прекращении войны или мирном соглашении. Она постоянно выдвигает новые условия для завершения боевых действий, заявил в эфире телеканала FREEДОМ политический эксперт и глава "Международной ассоциации малых городов" Алексей Буряченко.

"Мирный" процесс с новыми требованиями: раскрыты захватнические инициативы Путина по Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, РФ намеренно блокирует начало третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"Несколько месяцев назад бывший президент США Дональд Трамп предлагал режим прекращения огня как предпосылку для политического диалога, но Россия отказалась и до сих пор не согласилась на безусловное прекращение боевых действий. Зато Кремль постоянно усложняет условия, чтобы оттянуть начало перемирия. На переговорах в Стамбуле, кроме обмена."

Стоит добавить, что у российской делегации второго раунда не было полномочий для принятия ключевых решений по прекращению огня.

"Для прогресса нужен политический сигнал: либо Россия станет более адекватной, либо состоится встреча лидеров. Но, судя по заявлениям Кремля, Москва не демонстрирует готовность к конструктиву, а вероятность встречи Путина и Зеленского в Турции минимальна", — подчеркнул эксперт.

На фоне длительной войны союзники Украины пытаются убедить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

"Еще до инаугурации Трамп говорил о мире через силу, и его последние действия по Ирану и НАТО показывают решимость. Это может подтолкнуть его к более жестким шагам против России", — резюмировал Буряченко.

Портал "Комментарии" писал, что накануне, 1 июля, состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Инициатива этой беседы поступила именно от Парижа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



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