Мирный договор с Россией невозможен: названна причина

Россия и Украина не смогут заключить мирный договор по результатам переговоров, считает политолог Игорь Рейтерович.

РФ и Украина не готовы договариваться. Фото из открытых источников

"Сейчас все чаще звучат дискуссии, которым может быть мирный договор с Россией после окончания войны. Убежден, что по завершении активной фазы боевых действий не будет никакого мирного договора с РФ", — заявил Игорь Рейтерович.

Вместо этого, заметил политолог, будет перемирие или режим прекращения огня.

Он также отметил, что по завершении состояния войны Украина подойдет к необходимости проведения выборов.

"Нет никаких сомнений, что вопрос выборов будет одним из ключевых, как только наступит период прекращения огня. Дело в том, что проведение выборов будет едва ли не самым главным условием западных партнеров для продолжения поддержки Украины. Вместе с тем, не исключено, что выборы будут отсрочены на время. Допускаю, что первыми власти могут провести местные выборы, чтобы протестировать механизмы голосования в послевоенных условиях. А после местных могут одновременно провести президентские и парламентские выборы", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.