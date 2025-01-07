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Мирный договор с Россией невозможен: названна причина

Перемирие возможно без мирных соглашений

7 января 2025, 21:14
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Марьян Ощановский

Россия и Украина не смогут заключить мирный договор по результатам переговоров, считает политолог Игорь Рейтерович.

Мирный договор с Россией невозможен: названна причина

РФ и Украина не готовы договариваться. Фото из открытых источников

"Сейчас все чаще звучат дискуссии, которым может быть мирный договор с Россией после окончания войны. Убежден, что по завершении активной фазы боевых действий не будет никакого мирного договора с РФ", — заявил Игорь Рейтерович.

Вместо этого, заметил политолог, будет перемирие или режим прекращения огня.

Он также отметил, что по завершении состояния войны Украина подойдет к необходимости проведения выборов.

"Нет никаких сомнений, что вопрос выборов будет одним из ключевых, как только наступит период прекращения огня. Дело в том, что проведение выборов будет едва ли не самым главным условием западных партнеров для продолжения поддержки Украины. Вместе с тем, не исключено, что выборы будут отсрочены на время. Допускаю, что первыми власти могут провести местные выборы, чтобы протестировать механизмы голосования в послевоенных условиях. А после местных могут одновременно провести президентские и парламентские выборы", — добавил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ess9KgZ7SWg&t=1108s
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