Мирный договор с Россией невозможен: названна причина

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Марьян Ощановский
Россия и Украина не смогут заключить мирный договор по результатам переговоров, считает политолог Игорь Рейтерович.
РФ и Украина не готовы договариваться. Фото из открытых источников
Вместо этого, заметил политолог, будет перемирие или режим прекращения огня.
Он также отметил, что по завершении состояния войны Украина подойдет к необходимости проведения выборов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.
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