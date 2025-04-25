Мирные планы Трампа и Украины: стало известно, в чем ключевая разница

Украинские и европейские чиновники на встрече в Лондоне презентовали документ с условиями по "мирному плану" Дональда Трампа в ответ на документ, переданный посланником американского лидера Стивом Уиткоффом европейским чиновникам ранее в Париже. Аналитики информагентства Reuters получили доступ к полным текстам этих двух документов, проанализировав их основные различия.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Основные расхождения в двух текстах касаются последовательности решения вопросов о территории, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины", — пишет издание.

Эксперты отмечают, первый и ключевой пункт касается территорий. Предложения Уиткоффа предусматривали признание США де-юре контроля России над Крымом, а также признание де-факто удержания Россией территорий на юге и востоке Украины, которые контролируют российские войска. Ни о каких границах 24 февраля 2022 года, конечно же, речь не идет.

В отличие от этого, европейский и украинский документ откладывает детальное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, при этом в документе не упоминается о признании российского контроля над какой-либо украинской территорией.

Второй момент – гарантии безопасности. В документе Уиткоффа прописано, что Украина будет иметь "надежные гарантии безопасности", а гарантами выступят европейские и другие дружественные государства. При этом нет даже малейших подробностей о каких именно войсках может идти речь и о каких именно странах, которые могут предоставить военную силу Киеву. Зато отчётливо подчёркивается, что Киев не будет стремиться к членству в НАТО.

Предложение же Украины и ЕС более конкретно. В нём говорится, что не должно быть никаких ограничений для украинской армии, а также для того, как и в какой способ союзники могут предоставить Киеву помощь в случае новой угрозы. Более того, Киев настаивает на том, чтобы не было никаких ограничений на размещение военных сил партнёров на украинской территории. Украина также предлагает надежные гарантии безопасности для Киева, в том числе от Соединенных Штатов с помощью "соглашения, подобного статье 5", что является ссылкой на положение НАТО о взаимной обороне.

Третьим пунктом идет вопрос санкций. В предложениях Уиткоффа говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента аннексии Крыма в 2014 году, будут сняты.

В контрпредложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть вновь введены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Ну и четвертый пункт – финасовая помощь. При этом европейско-украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. В "мирном плане" США при этом речь идет лишь, что Украине будет выплачена финансовая компенсация, но ничего не говорится об источнике этих выплат.

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