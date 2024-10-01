В МИД Украины отреагировали на заявления о готовности на территориальные уступки ради мирного соглашения

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал информацию изданием Financial Times, которое сообщило о готовности Киева идти на мирное соглашение с территориальными уступками при условии получения гарантий безопасности от стран Запада. По его словам, Украина не вела переговоры по территориальным компромиссам.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий опроверг сообщения СМИ о переговорах главы МИД Андрея Сибиги с западными партнерами, в которых тот якобы говорил о территориальных уступках Украины.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-то территориальные компромиссы", — сказал Тихий.

По словам пресс-секретаря МИД Украины, позиция Сибиги остается жесткой, и он неоднократно подчеркивал ее за закрытыми дверями. Тихий подчеркнул, что никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины не может быть. Формула мира – единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному разрешению конфликта. Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно придерживаться, о чем министр постоянно напоминал своим собеседникам.

"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", — подытожил Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одной из причин визита Зеленского в США была попытка организовать мирные переговоры с РФ для окончания войны.



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