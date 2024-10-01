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В МИД Украины отреагировали на заявления о готовности на территориальные уступки ради мирного соглашения

В МИД опровергли сообщение о готовности Украины к территориальным уступкам.

1 октября 2024, 16:25
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Slava Kot

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал информацию изданием Financial Times, которое сообщило о готовности Киева идти на мирное соглашение с территориальными уступками при условии получения гарантий безопасности от стран Запада. По его словам, Украина не вела переговоры по территориальным компромиссам.

В МИД Украины отреагировали на заявления о готовности на территориальные уступки ради мирного соглашения

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий опроверг сообщения СМИ о переговорах главы МИД Андрея Сибиги с западными партнерами, в которых тот якобы говорил о территориальных уступках Украины.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-то территориальные компромиссы", — сказал Тихий.

По словам пресс-секретаря МИД Украины, позиция Сибиги остается жесткой, и он неоднократно подчеркивал ее за закрытыми дверями. Тихий подчеркнул, что никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины не может быть. Формула мира – единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному разрешению конфликта. Принцип "Ничего об Украине без Украины" должен неукоснительно придерживаться, о чем министр постоянно напоминал своим собеседникам.

"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", — подытожил Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одной из причин визита Зеленского в США была попытка организовать мирные переговоры с РФ для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД Украины на нападение Израиля на Ливан.



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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/3646
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