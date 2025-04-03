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Мирное соглашение не поможет: в НАТО сделали громкое заявление об угрозе России

НАТО должна продолжать планировать, как защитить свои территории от России, поскольку ее угроза не исчезнет после подписания мира с Украиной.

сегодня, 13:45
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Клименко Елена

Российская угроза государствам НАТО будет оставаться актуальной еще много лет, даже если будет заключено мирное соглашение с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля, сообщает "Европейская правда".

Мирное соглашение не поможет: в НАТО сделали громкое заявление об угрозе России

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Рютте подчеркнул, что НАТО должно продолжать планировать, как защитить свои территории от России, поскольку ее угроза не исчезнет после подписания мира с Украиной.

"До 2032 года нам нужно сосредоточиться на том, как обеспечить безопасность территории НАТО от российской угрозы, которая останется даже после заключения мирного соглашения по Украине. Российская угроза будет оставаться на многие годы", — заявил Рютте.

Генсек НАТО также подтвердил, что США остаются надежными партнерами в рамках Альянса.

"Вы слышали, что президент Трамп сказал о статье 5, о НАТО и своей полной преданности", — напомнил он.

Он также отметил, что у США есть определенные ожидания от европейских союзников: "Они надеются, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и эта тема будет обсуждаться на заседании.

"У США есть четкое ожидание, что мы сравним наши расходы на оборону с их, в том числе из-за российской угрозы, роста ядерных арсеналов Китая, а также через Иран и Северную Корею", — добавил Марк Рютте.

Напомним, что накануне генсек НАТО впервые прокомментировал утечку информации из Пентагона, где речь шла об изменении стратегии США, согласно которой Китай признается главной угрозой.

Портал "Комментарии" писал, что на данном этапе обсуждать определенные рабочие драфты соглашения о полезных ископаемых из США, которое не является окончательным, а тем более пытаться сделать из этого хайп, неуместно, считает нардеп Даниил Гетманцев.



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