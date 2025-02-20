Мирное соглашение и скоро выборы: что обсуждают в Раде за закрытыми дверями

В Верховной раде обсуждают, что в ближайшее время Украине может быть предложено мирное соглашение, после чего состоятся президентские, парламентские и местные выборы.

В Раде обсуждают выборы (фото из открытых источников)

Такие разговоры уже продолжаются в кулуарах власти. Об этом заявила народная депутат Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.

"В кулуарах об этом говорят. Говорят о том, что как только будет подписан мирный договор, а это ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а затем – парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка – это факт", – отметила она.

Парламентария уточнила, что возникает вопрос, как юридически обеспечить участие в выборах для всех, включая военных, если выборы будут проходить до подписания мирного соглашения.

"Я знаю, что в комитете готовятся какие-то изменения в избирательный кодекс. Мы понимаем, что будут вноситься также изменения и в реестр избирателей. То есть как ни крути, что-то уже происходит", — подчеркнула Скороход.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Economist о рейтинге президента Украины . Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал проведение выборов в Украине. Однако украинские власти отмечают, что волеизъявление в Украине невозможно во время военного положения. Трамп "забросил" Зеленскому и о низком рейтинге, хотя в Украине опровергли его заявления о 4% и дали результаты нового социологического опроса.

Издание The Economist пишет, что провел внутренний опрос. Результаты показывают, что Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Однако, несмотря на это, он проигрывает предстоящие выборы. По данным издания результаты Зеленский может проиграть с 30% до 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, еще не пришедшему в политику.

"В январе опросы общественности показали, что доверие к Владимиру Зеленскому упало до 52%, что является самым низким показателем за всю войну, значительно ниже 90%, которые доверяли ему в начале вторжения, хотя значительно выше 4%, предложенных Дональдом Трампом 18 февраля", — пишет издание.

