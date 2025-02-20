Мирное соглашение и скоро выборы: что обсуждают в Раде за закрытыми дверями

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Лиля Воробьева
В Верховной раде обсуждают, что в ближайшее время Украине может быть предложено мирное соглашение, после чего состоятся президентские, парламентские и местные выборы.
В Раде обсуждают выборы (фото из открытых источников)
Такие разговоры уже продолжаются в кулуарах власти. Об этом заявила народная депутат Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE.
Парламентария уточнила, что возникает вопрос, как юридически обеспечить участие в выборах для всех, включая военных, если выборы будут проходить до подписания мирного соглашения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Economist о рейтинге президента Украины . Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал проведение выборов в Украине. Однако украинские власти отмечают, что волеизъявление в Украине невозможно во время военного положения. Трамп "забросил" Зеленскому и о низком рейтинге, хотя в Украине опровергли его заявления о 4% и дали результаты нового социологического опроса.Издание The Economist пишет, что провел внутренний опрос. Результаты показывают, что Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Однако, несмотря на это, он проигрывает предстоящие выборы. По данным издания результаты Зеленский может проиграть с 30% до 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, еще не пришедшему в политику.
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