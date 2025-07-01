Мира точно не будет: украинский летчик ошарашил заявлением о планах Кремля

Переговоры вряд ли приведут к миру, ведь, как показывает история, Россия не даст Украине покоя. Такое мнение высказал лётчик ВСУ Дмитрий с позывным "Апостол" в интервью на YouTube -канале "Воин воли".

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Он подчеркнул, что капитуляция агрессора невозможна без значительных репараций, которые никто не выплатит. В настоящее время Вооруженные Силы Украины держатся благодаря усилиям волонтеров, благотворительным фондам и поддержке общества.

Относительно усталости от войны Дмитрий заверил, что он и его собратья остаются непоколебимыми. Военный призвал граждан не оставаться в стороне, активно помогать армии и мобилизовываться, чтобы приблизить мир.

"Мы стоим на защите страны, но нам нужна поддержка — не хоронить военных, а помогать, идти в армию, мобилизовываться", — подчеркнул он.

Кроме того, Дмитрий рассказал о трудностях с финансированием: сейчас идет сбор 5 миллионов гривен в поддержку четырех бригад армейской авиации, однако пожертвования значительно упали, и люди часто не готовы помогать.

Военный поделился источником своей мотивации: это дети, поддерживающие их дух даже в самые сложные моменты.

"Представьте себе: летаем над развалившейся деревней в Донецкой области, а из одного дома выбегает мальчик с флагом и машет нам. Разве это не вдохновляет? Я не хочу, чтобы мои дети когда-то должны были переживать войну так же, как мы сейчас", — признался Дмитрий.

Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне очередных обменов военнопленными Россия активизировала информационную атаку, распространяя ложные утверждения о якобы "массовых пытках россиян в тюрьмах Украины", сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).