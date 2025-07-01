Мира точно не будет: украинский летчик ошарашил заявлением о планах Кремля

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Клименко Елена
Переговоры вряд ли приведут к миру, ведь, как показывает история, Россия не даст Украине покоя. Такое мнение высказал лётчик ВСУ Дмитрий с позывным "Апостол" в интервью на YouTube -канале "Воин воли".
Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что капитуляция агрессора невозможна без значительных репараций, которые никто не выплатит. В настоящее время Вооруженные Силы Украины держатся благодаря усилиям волонтеров, благотворительным фондам и поддержке общества.
Относительно усталости от войны Дмитрий заверил, что он и его собратья остаются непоколебимыми. Военный призвал граждан не оставаться в стороне, активно помогать армии и мобилизовываться, чтобы приблизить мир.
"Мы стоим на защите страны, но нам нужна поддержка — не хоронить военных, а помогать, идти в армию, мобилизовываться", — подчеркнул он.
Кроме того, Дмитрий рассказал о трудностях с финансированием: сейчас идет сбор 5 миллионов гривен в поддержку четырех бригад армейской авиации, однако пожертвования значительно упали, и люди часто не готовы помогать.
Военный поделился источником своей мотивации: это дети, поддерживающие их дух даже в самые сложные моменты.
Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне очередных обменов военнопленными Россия активизировала информационную атаку, распространяя ложные утверждения о якобы "массовых пытках россиян в тюрьмах Украины", сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).