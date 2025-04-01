Мира не будет: РФ усиливает мобилизацию

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Указ о новом призыве в российскую армию РФ, который подписал Владимир Путин, свидетельствует о том, что РФ не собирается заканчивать войну против Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.
РФ объявила призыв в армию. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что российская мобилизация широко пройдется по оккупированным территориям, где в ряды вражеской армии будут призваны украинцы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне — восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны. Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент Трамп прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился", — заявила Кэролайн Левитт.
Новости