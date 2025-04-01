Мира не будет: РФ усиливает мобилизацию

Указ о новом призыве в российскую армию РФ, который подписал Владимир Путин, свидетельствует о том, что РФ не собирается заканчивать войну против Украины, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

РФ объявила призыв в армию. Фото из открытых источников

"Указ о весеннем призыве в РФ – хорошая демонстрация настоящих стремлений режима Путина. Увеличение армии однозначно не лежит в плоскости подготовки к миру. Можно сделать соответствующие выводы", – подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что российская мобилизация широко пройдется по оккупированным территориям, где в ряды вражеской армии будут призваны украинцы.

"Поэтому тем, кто не хотел идти в украинское войско защищать свою землю, теперь придется вступить в армию врага. И там уже никакие адвокаты или бронирование не помогут. Три дня на учебу и едешь на штурм без шансов вернуться", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне — восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны. Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент Трамп прилагает невероятные усилия для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился", — заявила Кэролайн Левитт.

