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Мира не будет: почему Россия не планирует заканчивать войну

Враг продвигается на Кураховском направлении

10 февраля 2025, 21:43
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают продвигаться на Кураховском направлении в Донецкой области, захватывая новые украинские территории, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Мира не будет: почему Россия не планирует заканчивать войну

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

"На Кураховском направлении противник захватил большую часть Андреевки, а в Константинополь остаются километры. Если противник сможет зайти в Константинополь, то нашей группировке войск в Дачном будет очень сложно. Снова будем слушать, что подразделений в окружении нет, но отдельные солдаты не смогли выйти из окружения", — отметил Николай Мельник.

Офицер ВСУ также сообщил, что на Курском направлении Силы обороны Украины успешными контратаковыми действиями смогли оттеснить врага к реке Псел, захватив несколько хуторов.

"Забудьте о пепемирье – его не будет. Будет долгая война до последнего российского солдата", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hcJFfyAQvYHNFQ4MGDni8GML8xJvvmZ6QRELrcFCHi3dcok6Nw1qQJdTmL98qCfil&id=100000878673787
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