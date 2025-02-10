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Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают продвигаться на Кураховском направлении в Донецкой области, захватывая новые украинские территории, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ также сообщил, что на Курском направлении Силы обороны Украины успешными контратаковыми действиями смогли оттеснить врага к реке Псел, захватив несколько хуторов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.
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