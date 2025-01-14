"Мира не будет никогда": генерал назвал, сколько может длиться война и на что надеяться Украине

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун предполагает, что война в Украине может длиться много лет и превратиться в постоянное противостояние, похожее на конфликт в Израиле. Это мнение он озвучил во время чата на сайте Главред.

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его мнению, продолжительность войны определяется происходящим в самой России.

"Если Россия будет оставаться в своем нынешнем виде, то мира никогда не будет, даже если там сменится власть и к руководству придут 'хорошие русские'. Россияне всегда будут помнить о том, что 'Одесса – русский город' и 'в Киеве все говорят по-русски', потому что другой логики у них просто нет. может, поэтому она всегда будет пытаться сделать все, чтобы Украины не существовало", – пояснил Ягун.

В то же время, он не исключает возможности длительного перемирия, приведя пример русско-японской войны.

"С 1945 года перемирие продолжается, хотя никаких соглашений так и не было подписано. Россия считает оккупированную территорию своей, Япония этого не признает, а мир просто закрыл глаза", – отметил он.

Похожая ситуация, по его словам, наблюдалась со странами Балтии, которые в свое время были под властью СССР. После распада Советского Союза их независимость была восстановлена, хотя территориальные вопросы остались нерешенными. России.

"Когда Россия распадется, Эстония просто заявит, что, согласно ее документам, это эстонская территория", — добавил Ягун.

Он также подчеркнул, что многие страны, включая Финляндию, Эстонию, Японию, Китай, а также Украину, ожидают вероятного распада Российской Федерации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тема окончания войны в Украине остается центральной в дискуссиях среди украинцев, политиков и международного сообщества Недавно компания Active Group провела опрос, чтобы узнать мнение украинцев о сроках завершения войны и возможном влиянии на события нового президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам опроса Active Group, мнения граждан разделились. Треть респондентов затруднились ответить на вопрос, когда может закончиться российско-украинская война. Еще треть считает, что война может закончиться через год, тогда как каждый пятый прогнозирует мир в Украине в последующие годы. Еще каждый 10 украинец считает, что война в Украине никогда не закончится.



