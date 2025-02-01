Мира не будет до осени: в США сообщили о новом приказе диктатора Путина своим военным

Очевидно, что Кремль не намерен прекращать войну в Украине в ближайшее время, поскольку российский генштаб планирует длительные операции, которые могут продолжаться до лета, а может быть, и до осени. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По мнению экспертов, российское командование, вероятно, действует на основе предположения или даже точного знания о том, что правитель России Владимир Путин не намерен завершать конфликт в ближайшей перспективе.

В частности, это объяснимо растущей активностью российских войск на линии Купянск-Борова-Лиман. Попытки захватить Купянск и другие районы Харьковской области могут потребовать от россиян нескольких месяцев усилий, поскольку им необходимо продвинуться еще на 30 км и захватить несколько небольших населенных пунктов, при этом удерживая логистические линии через реку Оскол.

Некоторые украинские и российские военные блоггеры предполагают, что военное командование РФ может преследовать цель захвата города Большой Бурлук, чтобы создать непрерывную линию фронта от Волчанска на севере до Купянска на юге. По оценкам аналитиков ISW, российские войска находятся на расстоянии 30-35 км от этого города, и для его захвата может понадобиться от полугода до года.

Из этого можно заключить, что российские командиры не беспокоятся о скорости или последовательности своего продвижения, поскольку они верят, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своей победы военным путем. ISW отмечает, что Путин, вероятно, рассматривает победу как медленное, постепенное продвижение, которое может длиться долго. В случае переговоров он потребует всего, что хочет, и в случае отказа – отнимет это силой со временем.

Портал "Комментарии" уже писал, что города, расположенные ближе к линии фронта, такие как Запорожье, Херсон, Харьков, Сумы, Одесса и Николаев, находятся под постоянной угрозой обстрелов авиации и дальнобойного оружия. Эта опасность будет оставаться актуальной и дальше. Однако на данный момент у российской армии нет возможности осуществить наступление на эти областные центры.