Несмотря на резонансный ультиматум от президента США Дональда Трампа, давшего Кремлю 50 дней на достижение мирного соглашения, очередной раунд переговоров между Украиной и Россией завершился безрезультатно. Состоявшиеся в Стамбуле переговоры продолжались менее часа и не принесли ни одного прорыва, сообщает The Wall Street Journal.

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Возглавлявший украинскую делегацию секретарь СНБО Украины Рустем Умеров констатировал полное отсутствие прогресса относительно прекращения боевых действий или даже временного перемирия. По его словам, в течение шести месяцев переговоров не были достигнуты никакие существенные договоренности. Киев снова инициировал прямой диалог между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но российская сторона традиционно отказалась. Делегацию РФ возглавлял Владимир Мединский, известный как близкий соратник Путина.

Аналитики назвали ситуацию "театральной дипломатией". Александр Габуев из Центра Карнеги Россия-Евразия отметил, что Путин пока не заинтересован ни в одном компромиссе, кроме полной капитуляции Украины.

Тем временем Дональд Трамп стремится остаться ключевым посредником, угрожая экономическим давлением на союзников Москвы. Он заявил, что введет 100% пошлины на страны, поддерживающие Россию, если соглашение не будет достигнуто за 50 дней. При этом он одновременно пообещал предоставить Украине новые системы ПВО Patriot.

Анна Келли, представительница Белого дома, подчеркнула, что именно благодаря Трампу возобновлен прямой диалог между сторонами. Но эксперты скептически оценивают его действия: Габуев считает, что Трамп не готов к активным шагам и скорее оттягивает процесс, чем будет способствовать исчерпанию потенциала России.

В Конгрессе США предложения о жестких санкциях, в частности от сенатора Линдси Грэма, были заблокированы самим Трампом. Даже инициатива по поводу 500% пошлин на импорт из РФ не нашла поддержки среди республиканцев.

Кремль же настаивает на своих условиях: признание Крыма и еще четырех регионов как "российской территории", а также нейтральный статус Украины — даже в отношении областей, которые Россия фактически не контролирует.

Как уже писали "Комментарии", в ближайшем будущем Вооруженные силы Украины получат возможность оказывать влияние на территорию Российской Федерации посредством нового вооружения. В то же время, конкретные типы систем и сроки их передачи остаются засекреченными. Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Бундестага и представитель МИД Германии Йоханн Вадефуль в комментарии для издания Zeit.