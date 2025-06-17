Мир забил на Украину: назван поразительный момент после массированной атаки РФ по Киеву

В ночь на 17 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Несмотря на очередной акт террора со стороны страны-агрессорки, ведущие мировые лидеры пока воздерживаются от официальной реакции или публичного осуждения действий Москвы, утверждает политолог Максим Несвитайлов. Он, в частности, объясняет такую молчаливую позицию тем, что подобные нападения стали почти регулярными, поэтому перестали вызывать широкий международный резонанс.

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"Когда это случалось изредка, даже незначительные трагедии воспринимались как выход за пределы привычного. А теперь – когда взрывы и разрушения стали ежедневной реальностью – это уже воспринимается как часть привычного фона", – отмечает эксперт.

Несмотря на молчание политического истеблишмента, информация о ночной атаке, включая прямое попадание ракеты в жилой дом в Киеве, активно освещается в мировых СМИ. В соцсетях — среди европейских и американских пользователей — распространяется немало эмоциональных реакций.

Несветайлов предполагает, что определенная официальная реакция будет, в частности, после участия президента Владимира Зеленского в саммите G7, где тема террора против украинских городов станет одной из ключевых. В то же время он отмечает, что ожидать немедленных жестких санкций против России пока не стоит.

"Можем услышать слова поддержки, осуждения, но не стратегические шаги. Реальные изменения вряд ли произойдут сразу", — считает аналитик.

Несмотря на это, Европа продолжает поддержку Украины, в частности, поставляя оружие и технику, хотя политическая риторика, по словам эксперта, часто не соответствует уровню угроз.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 17 июня российские оккупационные силы совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины. По словам военного аналитика Александра Коваленко, это был концентрированный удар, по масштабам напоминавший ковровую бомбардировку, в сочетании с ограниченным ракетным обстрелом.