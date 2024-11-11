Мир за счет Украины: к чему будут принуждать Киев ради Путина

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Ткачик Олеся
Россия, несмотря на экономические трудности и высокие потери, сохраняет значительное количество живой силы и техники, что позволяет ей давить на украинские позиции по многим направлениям фронта, об этом в эфире "Эспрессо" отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Зеленский и Путин
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас не настроен на переговоры, поскольку имеет определенное военное преимущество. Россия продолжает активные боевые действия, хотя это сопровождается высокими потерями. Если в 2022 году средние потери российских военных составили около 200 человек в день, то в этом году показатели уже достигают 1000-1500 погибших в сутки. Однако, добавляет Згурец, несмотря на такие потери Россия продолжает пополнять свои силы, набирая новых мобилизованных.
Экономическая ситуация в РФ тоже остается сложной, а запасы вооружений постепенно уменьшаются. По словам Згурца, хотя у России и есть определенный "запас прочности", он не безграничен и может оказаться недостаточным для поддержания широкомасштабных действий на длительный период.
Эксперт отмечает, что на этом этапе Россия будет пытаться использовать все возможные ресурсы, чтобы добиться максимального продвижения и создать предпосылки для переговоров на выгодных для себя условиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой мир в США готовят для Украины.
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