Мир за счет Украины: к чему будут принуждать Киев ради Путина

Россия, несмотря на экономические трудности и высокие потери, сохраняет значительное количество живой силы и техники, что позволяет ей давить на украинские позиции по многим направлениям фронта, об этом в эфире "Эспрессо" отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Зеленский и Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас не настроен на переговоры, поскольку имеет определенное военное преимущество. Россия продолжает активные боевые действия, хотя это сопровождается высокими потерями. Если в 2022 году средние потери российских военных составили около 200 человек в день, то в этом году показатели уже достигают 1000-1500 погибших в сутки. Однако, добавляет Згурец, несмотря на такие потери Россия продолжает пополнять свои силы, набирая новых мобилизованных.

Экономическая ситуация в РФ тоже остается сложной, а запасы вооружений постепенно уменьшаются. По словам Згурца, хотя у России и есть определенный "запас прочности", он не безграничен и может оказаться недостаточным для поддержания широкомасштабных действий на длительный период.

Эксперт отмечает, что на этом этапе Россия будет пытаться использовать все возможные ресурсы, чтобы добиться максимального продвижения и создать предпосылки для переговоров на выгодных для себя условиях.

"Пока по логике Путина, российского военного руководства я не вижу каких-либо оснований, чтобы сейчас были переговоры. Разве что будет особое давление со стороны США на Россию, но динамика освещения переговоров Трампа с Путиным выглядит несколько, по-моему, странной. Ибо речь идет об определенных уступках, решениях, которые, скорее, должны быть сделаны за счет Украины, а не РФ. Думаю, такой подход не устроит нашу сторону, наше военно-политическое руководство", — резюмировал Сергей Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой мир в США готовят для Украины.



