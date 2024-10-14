Мир вступил в новую мировую войну: французский философ рассказал, что происходит

Французский философ и военный корреспондент Бернар-Анри Леви заявил, что мир уже вступил в новую мировую войну. Это мнение он высказал в интервью Politico, где пояснил, что США и их союзники сейчас находятся под давлением со стороны "слабого, но все более сплоченного фронта", к которому относятся Китай, Россия, Турция, Иран и радикальный ислам.

Бернар-Анри Леви (фото из открытых источников)

По словам Леви, новая мировая война уже началась и находится на ранней стадии. Он выделяет Украину и Израиль как главные фронты этого конфликта, а Тайвань, по его мнению, скоро может стать третьим центром противостояния.

Чтобы подтвердить свою точку зрения, Леви пригласил журналистов отправиться с ним на передовую в Украине, чтобы лично убедились в реалиях этой войны.

"Я просто рекомендую вам в следующий раз поехать со мной на передовую в Украине, и вы увидите, играю ли я роль".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова заговорил о Третьей мировой войне . Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Отмечается, что Дональд Трамп сделал это замечание во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде. Экс-глава Белого дома сказал журналистам, что вероятная кандидатка в президенты от демократов Камала Гаррис "хуже" в вопросах Ближнего Востока, и заявил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит Джо Байдена.

Эти слова прозвучали на фоне дипломатической вспышки между Гаррисом и Нетаньяхой, которая произошла после их встречи в четверг.





