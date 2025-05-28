Мир в Украине: появились ключевые "хотелки" Путина

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Лиля Воробьева
Владимир Путин выдвигает ряд требований как условие для завершения войны против Украины. В частности, президент России хочет получить "письменные" гарантии от ведущих западных государств о том, что НАТО не будет расширяться на восток, а именно исключить возможность вступления в Альянс Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в России. Среди других требований Путина также:
нейтральный статус Украины;
отмена части западных санкций;
урегулирование ситуации с замороженными российскими суверенными активами на Западе;
гарантии "защиты" русскоговорящего населения в Украине.
Еще один собеседник агентства рассказал, что случится, если Путин придет к выводу, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях. В таком случае российский президент попытается добиться военных побед, чтобы продемонстрировать украинскому и европейскому обществу, что "мир завтра будет еще болезненнее".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не откажется от Украины даже после прекращения огня . Даже после возможного прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений Путин не откажется от своей главной цели — захватить территории от Харькова до Одессы, заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
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