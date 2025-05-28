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Мир в Украине: появились ключевые "хотелки" Путина

О требованиях Путина рассказали российские источники

сегодня, 16:52
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Лиля Воробьева

Владимир Путин выдвигает ряд требований как условие для завершения войны против Украины. В частности, президент России хочет получить "письменные" гарантии от ведущих западных государств о том, что НАТО не будет расширяться на восток, а именно исключить возможность вступления в Альянс Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Мир в Украине: появились ключевые "хотелки" Путина

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в России. Среди других требований Путина также:

  • нейтральный статус Украины;

  • отмена части западных санкций;

  • урегулирование ситуации с замороженными российскими суверенными активами на Западе;

  • гарантии "защиты" русскоговорящего населения в Украине.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", – сказал один из высокопоставленных российских источников, знакомый с планами Кремля.

Еще один собеседник агентства рассказал, что случится, если Путин придет к выводу, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях. В таком случае российский президент попытается добиться военных побед, чтобы продемонстрировать украинскому и европейскому обществу, что "мир завтра будет еще болезненнее".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин не откажется от Украины даже после прекращения огня . Даже после возможного прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений Путин не откажется от своей главной цели — захватить территории от Харькова до Одессы, заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Он отметил, что идея восстановления СССР – это уже прошлое, которое сегодня невозможно реализовать, несмотря на желание России. По словам Грицака, вопрос заключается в том, какие именно границы Путин хочет восстановить: будь то бывший Советский Союз, Российская империя, границы перед расширением НАТО в 2007 году, или же союз России, Беларуси и Украины. Однако точно сказать, что происходит в голове российского лидера, невозможно. Историк также отметил, что Путин особенно заинтересован в контроле над Одессой, чтобы отрезать Украину от выхода к морю, а Западные регионы страны его не привлекают, поскольку он считает их токсичными.



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