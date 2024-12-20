Мир в Украине откладывается: какую идею ЕС и НАТО восприняли скептически

Несмотря на то, что чуть ли не с каждого утюга звучат предположения о размещении европейских миротворцев в Украине, на самом деле шансов на реализации такой идеи крайне мало. К тому же президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не миротворцы, а членство Украины в НАТО может стать настоящей гарантией безопасности для страны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напоминают, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно неоднократно озвучивал идею размещения европейских войск в Украине. Не исключают вариант с миротворцами Швеция и Италия. Но в других европейских столицах, а также в руководстве ЕС и НАТО, идею миротворцев восприняли скептически.

Так, генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что пока рано обсуждать план миротворцев, а вместо этого Запад должен сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины. С ним согласна верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас. Еврочиновник в частности предостерегла от попыток добиваться скорейшего мира.

"Любой толчок к переговорам слишком быстро будет фактически плохим соглашением для Украины", — сказала она.

Некоторые другие европейские лидеры наоборот давят с целью скорейшего прекращения войны. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что война в Украине продолжается уже "очень, очень долго".

"Мы должны попасть в ситуацию, в которой мир станет возможным", – сказал он. "Также должно быть очень ясно, что не должно быть эскалации войны в войну между Россией и НАТО".

Читайте на портале "Комментарии" — на Западе обсуждают идею отправки в Украину миротворцев после окончания боевых действий. Однако все участники данной дискуссии подчеркивают, что более конкретно о введении миротворцев можно будет говорить, когда будет прекращен огонь. Каковы сценарии введения миротворцев? Почему Россия никогда не разрешит размещение иностранных войск в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



